Полицейские задержали беременную жительницу Ижевска с партией наркотиков

Сотрудники наркоконтроля задержали 42-летнюю жительницу Ижевска на последнем месяце беременности с партией наркотиков. Свертки с синтетикой обнаружили у нее в сумке во время личного досмотра, сообщили в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вместе с ней задержали 27-летнего местного жителя. Ранее он был судим за кражи, она — за наркопреступления. «Задержанные работают закладчиками в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ и сами являются наркозависимыми лицами, оптовую партию они забрали в лесополосе на улице Холмогорова и планировали сбывать на территории города»,— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК). Подозреваемого заключили под стражу, беременную отпустили под подписку о невыезде. За это преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.