В Коми создали комиссию по внедрению искусственного интеллекта

Глава Коми Ростислав Гольдштейн подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Новая структура будет координировать внедрение ИИ в экономику и госуправление, опираясь на федеральные программы. Решение принято во исполнение поручения президента, сообщил глава республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди приоритетов комиссии — координация разработки ИИ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Среди приоритетов комиссии — координация разработки ИИ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Впереди большая совместная работа. Первые ощутимые результаты увидим в ближайшие годы»,— заявил господин Гольдштейн.

Среди задач комиссии — разработка ИИ и автономных систем, корректировка правовой базы, внедрение технологий в работу госорганов и реализация федеральных инициатив. Проект соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Кирилл Конторщиков