Интерес к судовождению в Краснодарском крае вырос вдвое

Перед началом летнего сезона жители Краснодарского края заметно активизировали спрос на обучение вождению и смежные транспортные навыки. По данным «Авито Услуг», предоставленным «Ъ-Кубань», в марте—мае 2026 года количество запросов на уроки вождения в регионе выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо стандартной подготовки к сдаче экзаменов, учащиеся все чаще выбирают специализированные направления — от контраварийного вождения до освоения маломерного и специализированного транспорта.

Наиболее динамичный рост зафиксирован в сегменте категории B1, дающей право управления трициклами и квадрициклами: спрос на соответствующее обучение увеличился более чем в 3,5 раза в годовом выражении. Существенно вырос интерес и к подготовке на права ГИМС — почти вдвое; такие удостоверения позволяют управлять катерами, лодками и гидроциклами, что особенно актуализируется с началом водного сезона.

Отдельно отмечается рост интереса к получению удостоверения тракториста-машиниста — на 54%. Эта категория традиционно остается востребованной на рынке труда, а в сезонных пиковых периодах доход специалистов может достигать 300 тыс. руб. в месяц. Среди мотоциклетных категорий спрос на обучение управлению транспортом категории A вырос на 42%.

Параллельно растет интерес к дополнительным навыкам вождения. Наибольшую динамику показало контраварийное обучение — плюс 47% за год: занятия направлены на отработку экстренного торможения, объезда препятствий и стабилизации автомобиля на скользком покрытии. Курсы скоростного маневрирования стали популярнее на 42%, занятия на учебных площадках — на 33%, а отработка парковки — на 16%. Незначительный рост показала практика проезда индивидуальных маршрутов «дом—работа» (+3%).

Спрос изменился и в части выбора инструкторов: интерес к занятиям с мужчинами-инструкторами вырос на 28%, с женщинами — на 12%.

Вячеслав Рыжков