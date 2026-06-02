Посуточная аренда жилья на курортах Кубани подорожала на 4%

Средняя стоимость посуточной аренды жилья на черноморских курортах Краснодарского края в мае 2026 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Бизнес ФМ Краснодар» главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Анапе, где ставки выросли на 12%, до 3,61 тыс. руб. за сутки за однокомнатную квартиру или апартамент. В Геленджике и Сочи рост составил по 5% — до 5,56 тыс. и 4,85 тыс. руб. соответственно. Единственным городом на побережье, где отмечено снижение цен, стал Туапсе: минус 6%, до 3,48 тыс. руб. за сутки.

По данным аналитиков, наибольшая средняя продолжительность бронирования фиксируется в Геленджике — 6,8 дня при глубине брони 39 дней, в Сочи — 6,3 дня при глубине 31 день, в Анапе — 5,5 дня, в Туапсе — около 3,5 дня. Основной спрос формируют туристы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской и Нижегородской областей.

В «Циане» ожидают, что в высокий сезон ставки могут дополнительно увеличиться еще на 5–7%.

Вячеслав Рыжков