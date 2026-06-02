Средний срок потребкредита в Удмуртии увеличился на 23% в апреле

Средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в апреле 2,3 года, по этому показателю республика оказалась на 10-м месте среди 30 регионов, лидирующих в этом сегменте розничного кредитования. Прирост среднего срока за год составил 23,1%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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«После пиковых значений в августе 2025 года (3 года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита в России существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,1-2,4 года. Стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, снижая риски просрочек в будущем»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний срок потребкредита в стране составил в апреле 2,2 года, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2025 года на 21%. По мнению экспертов бюро, в начале того года показатель находился на минимальных значениях после ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

Наиболее интенсивная динамика срока кредитования зафиксирована в Воронежской области (+27,4%), Краснодарском крае (+27%) и Ростовской области (+26,4%). В первой тройке регионов по наибольшему сроку кредитования оказались Санкт-Петербург — 2,53 года (+19,3%), Татарстан — 2,42 года (+25%) и Новосибирская область — 2,4 года (+15,7%).

Напомним, доля отказов по заявка на потребкредиты в Удмуртии в апреле составила 70,1%.