Синоптик Колесов сравнил погоду на текущем ПМЭФ с прошлыми форумами

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов проанализировал климатическую статистику за все годы проведения ПМЭФ. Нынешний форум обещает быть теплым (+22…+27 градусов), но уступит рекордному 2014 году, когда столбики термометров поднимались до +31,5. Самые холодные дни форума зафиксированы в 2009-м (+10…+12), самые дождливые — тогда же и в 1998-м (ливень на 25,6 мм за сутки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После аномально холодного конца мая температура в городе постепенно повышается

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ После аномально холодного конца мая температура в городе постепенно повышается

Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

По данным господина Колесова, теплее всего ночью было не в рекордный по дневной температуре 2014-й, а в 2024 году — воздух не опускался ниже +16…+18 градусов. Без осадков форум проходил в 2007, 2010–2011, 2013, 2015, 2019 и 2021 годах, в эти же годы фиксировалось максимальное количество солнечных часов — до 57 за весь период.

Кирилл Конторщиков