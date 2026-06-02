Стройфирму оштрафовали за отказ исправить недостатки ремонта в липецкой больнице

Арбитражный суд Липецкой области обязал местное ООО «Экспресс-Снаб» выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей за неисполнение гарантийных обязательств по контракту на капитальный ремонт колопроктологического отделения Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ). Как сообщили в пресс-службе суда, заказчик обнаружил дефекты в пределах гарантийного срока и направил подрядчику претензии, но требования не были удовлетворены.

По данным Rusprofile, ООО «Экспресс-Снаб» зарегистрировали в Липецке в 2011 году. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С июля 2025 года должность директора занимает Анастасия Водопьянова, которая также является единственным учредителем компании. Организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков с июля 2025 года. В 2025 году выручка ООО «Экспресс-Снаб» составила 107,7 млн руб., что на 51,5% меньше уровня 2024 года (221,9 млн руб.). При этом чистая прибыль резко выросла — с 2,3 до 115,3 млн руб. За все время существования с фирмой заключили около 40 госконтрактов на общую сумму порядка 422 млн руб. Крупнейшим заказчиком стала ЛОКБ.

В ЕИС «Закупки» указано, что начальная цена контракта по капремонту отделения составляла 28,6 млн руб. ООО «Экспресс-Снаб» стало единственным участником торгов и не стало снижать цену. Контракт был заключен 1 июля 2024 года. Срок исполнения установили на 19 ноября 2024-го, но работы не были сданы и приняты вовремя. Контракт расторгли по соглашению сторон в начале сентября 2025-го.

В заявлении истец перечислил выявленные дефекты: двери в пяти помещениях не закрывались, в помещении раздачи пищи были установлены раковины несоответствующего размера, а в душевой отсутствовал должный уклон пола для слива воды. Поскольку контракт предусматривал за неисполнение гарантийных обязательств штраф в размере 5% от общей стоимости соглашения, заказчик потребовал взыскать с фирмы 1,4 млн руб., и суд требование удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что липецкий арбитраж ввел наблюдение в местном ООО «Экотерм». В середине мая единственного владельца и главу этой компании Кирилла Филонова отправили под арест по подозрению в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Денис Данилов