На Дону в ходе рейдов изъяли более 2 тонн нелегальной рыбы

Полицейские во время рейдов на рынках и в магазинах Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Гуково, а также в местах ловли в Константиновском, Новочеркасском и Азовском районах полицейские изъяли более 2 т нелегальной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, в районах полицейские уличили пятерых местных жителей в незаконной ловле рыбы. Сумма ущерба составила 670 тыс. руб.

«Кроме того, при проверке рынков и магазинов в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Гуково, полицейские выявили в Советском районе областного центра и задокументировали противоправную деятельность предпринимателя, торговавшего красной икрой, не имеющей предусмотренной российским законодательством маркировки и ветеринарно-сопроводительной документации. У него было изъято 75 килограммов нелегального деликатеса общей стоимостью свыше 420 тысяч руб.»,— сказано в сообщении.

Также в Гуково у индивидуального предпринимателя конфисковано 200 кг замороженной рыбы без ветеринарных сертификатов. В Волгодонске правоохранители изъяли 100 кг нелегальных водных биоресурсов. В Таганроге сумма ущерба от действий по незаконной продаже замороженной и вяленой рыбы составила 800 тыс. руб.

Наталья Шинкарева