В Пулково сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сняты, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания.

Информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло и у авиакомпаний.

Карина Дроздецкая