В Пулково сняли ограничения на полеты
Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сняты, сообщили в Росавиации.
На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания.
Информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло и у авиакомпаний.