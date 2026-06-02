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В Пулково сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сняты, сообщили в Росавиации.

На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями

На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На время действия ограничений аэропорт перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках расписания.

Информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло и у авиакомпаний.

Карина Дроздецкая

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