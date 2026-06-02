Egomania — бренд профессиональной косметики для волос, основанный 20 лет назад в Москве. Владелец бренда — Игорь Николаевич Капуста. В линии — коллекция салонных продуктов для окрашивания, ухода за волосами и стайлинга. Флагманом Egomania являются крем-краски Invasion, с формулами, обогащёнными олеиниловой кислотой. Также в ассортимент марки входят продукты, созданные для сохранения стойкости цвета волос после окрашивания: средства Nutrihair со сбалансированным pH. Косметика производится в России.

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