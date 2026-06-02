«Лента» выкупила гипермаркеты «О’КЕЙ»

Торговая сеть «Лента» объявила о приобретении компании «РФБ-Ритейл», владеющей гипермаркетами «О’КЕЙ». Сделка структурирована без денежной составляющей — «Лента» принимает на себя долговые обязательства продавца, сообщил ритейлер. ФАС уже одобрила сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лента» приняла на себя долговые обязательства

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ «Лента» приняла на себя долговые обязательства

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В рамках приобретения «Лента» получит 75 гипермаркетов. О намерении купить их стало известно еще в августе 2025 года. Тогда отмечалось, что продажа возможна только после вывода магазинов из периметра «О’КЕЙ Групп».

Напомним, в декабре 2024 года совет директоров «О’КЕЙ Групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. Материнская O’KEY Group S.A. зарегистрирована в Люксембурге.

«Лента» — знаменитая петербургская торговая сеть. Компания была основана в октябре 1993 года. На улице Савушкина располагается ее официальная штаб-квартира.

Сегодня «Лента» превратилась в огромного федерального ритейлера и входит в число крупнейших торговых сетей России.

По итогам 2025 года выручка «Группы Лента» выросла на 24,2% и составила более 1,1 трлн рублей.

Карина Дроздецкая