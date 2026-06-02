МегаФон стал лидером по ключевым показателям качества связи в Москве. Оператор занял первые места сразу в трех независимых исследованиях: по покрытию сети, скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи. С начала 2026 года инженеры МегаФона построили уже более 100 базовых станций и обновили свыше 1 тыс. телеком-объектов. Параллельно они провели порядка 400 мероприятий по замене климатического оборудования, подготовив базовые станции по всему региону к летнему сезону.

Генпрокуратура просит конфисковать более 1,3 млрд руб. и $96 тыс. со счетов экс-главы «Русагро» Максима Басова и супруги основателя компании Вадима Мошковича Натальи Быковской. Было установлено, что «часть коррупционных доходов от эксплуатации и управления ПАО "Русагро" ответчики разместили на своих счетах в различных банках» и вовлекли их в легальный гражданский оборот.

ВЭБ.РФ подписал договор о покупке акций ГТЛК, сообщил глава компании Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации. Сколько акций было выкуплено, Шувалов не уточнил. ГТЛК занимается лизингом и арендой воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта для российских предприятий.