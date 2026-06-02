Анапа находится в зоне возможного подтопления из-за подъема уровня воды в Кубани

Со 2 по 4 июня в Краснодарском крае прогнозируется подъем уровня воды в реке Кубань с достижением опасных отметок. В зону возможного подтопления включены Краснодар, Анапа, а также восемь муниципалитетов региона, сообщили в центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в указанный период в нижнем течении Кубани ожидается рост уровней воды до неблагоприятных значений. В перечень территорий, находящихся в зоне риска, вошли муниципальный округ Анапа, Краснодар, а также Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский и Темрюкский районы.

Ранее в регионе на фоне затяжных осадков уже фиксировались подтопления. В администрации Краснодара сообщали, что в мае выпало около 330 мм осадков при климатической норме в 65 мм, что более чем в пять раз превышает средние значения. По оценкам синоптиков, май 2026 года стал самым дождливым в регионе как минимум за последние 50 лет.

В Краснодарском крае до 2 июня включительно действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

