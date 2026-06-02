Ставропольский край нарастил гарантийную поддержку бизнеса до 252 млн рублей

Предприниматели Ставропольского края за пять месяцев 2026 года получили свыше 500 млн руб. банковских кредитов при поддержке государственных гарантий объемом 252 млн руб., сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшую популярность среди заемщиков сохраняют оборотные займы, которые обеспечивают стабильность денежных потоков компаний. На эти цели предприниматели направили 377 млн руб. Вторую позицию занимают инвестиционные кредиты, открывающие возможности для воплощения масштабных бизнес-планов и развития производственных мощностей.

Государственные гарантии компенсируют до половины кредитной задолженности перед банками. Максимальный размер одного поручительства может составлять миллиард рублей сроком на десятилетие.

Корпорация МСП выделила лимит гарантийных обязательств в размере 50 млрд руб. для кредитования предпринимательского сектора во втором квартале текущего года.

Статистика демонстрирует динамичный рост показателей: за два месяца объем поручительств увеличился на 20 процентов, а сумма оборотного кредитования возросла более чем двукратно.

По результатам предыдущего года Ставрополье заняло ведущие позиции среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по масштабам привлеченного финансирования через инструменты Национальной гарантийной системы.

Гарантийный механизм позволяет предпринимателям получать банковские ресурсы на льготных условиях, стимулируя экономическое развитие региона. Однако инструмент доступен не всем категориям заемщиков, что требует индивидуального подхода к каждому случаю.

Региональные фонды поддержки предпринимательства проводят еженедельный мониторинг ситуации и оперативно реагируют на изменения рыночной конъюнктуры, обеспечивая адресное сопровождение бизнес-проектов.

Станислав Маслаков