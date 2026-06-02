Главе СК доложат о причинах непризнания дома в Магнитогорске аварийным

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Лыжина доклад о результатах расследования дела, касающегося непризнания дома в Магнитогорске аварийным. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобой в СК обратились жители многоквартирного дома на улице Салтыкова-Щедрина. По их данным, здание 1953 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции и межэтажные перекрытия, а также кровля разрушаются, в стенах образовались трещины. Сотрудники профильных структур не обследуют строение для признания аварийным — гражданам предлагают провести экспертизу за свой счет. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.

