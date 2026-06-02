Тренды фасадных решений и города будущего: что будут обсуждать главные архитекторы страны на «Движении»

Слет главных архитекторов городов России состоится 16 июня, в первый день работы форума недвижимости «Движение» в Сочи. Тема слета — «Облик городов будущего». Событие пройдет при организационной поддержке Совета главных архитекторов России и объединит экспертов из Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской, Красноярской областей, республик Северная Осетия и Карелия.

В центре обсуждения — вопрос о том, как фасады формируют облик современного города сразу на нескольких уровнях. Именно лицевая сторона здания влияет на визуальный «портрет» населенного пункта, его масштаб и ритм. Фасадные решения, по мнению профессионального сообщества, могут существенно влиять даже на настроение и атмосферу в городе.

Эксперты слета обсудят актуальные тренды в фасадных решениях, использование разных материалов для отделки наружных стен домов, сложности, возникающие в процессе работы с фасадами, а также определят различия предпочтений в зависимости от региона.

В числе спикеров Слета главных архитекторов городов России — управляющий партнер КБ «Стрелка» Сергей Кузнецов, председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков, министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, руководитель Управления архитектуры — главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова, министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова, l министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, директор Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга — главный архитектор Руслан Габдрахманов, заместитель министра архитектуры и строительства — главный архитектор Владимирской области Андрей Синицын, заместитель министра строительства — главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин, председатель комитета архитектуры и градостроительства — главный архитектор города Тамбова Яна Ломко, помощник главы Республики Северная Осетия — Алания — главный архитектор РСО-Алания Руслан Албегов.

Обсуждение архитектуры, продукта и градостроительства, но уже на международном уровне, продолжится на форуме 17 июня. Своим видением будущего поделятся зарубежные эксперты: всемирно признанный архитектор, глобальный главный дизайнер, доктор философии по архитектуре (PhD-Arch), профессор Энди Вен (Китай) с докладом «Разнообразие и идентичность» и архитектор, сооснователь АБ Local Матье Бустани (Франция) с темой «Здоровье и благополучие как основа формирования среды для жизни».

Напомним, седьмой форум недвижимости «Движение» состоится 16–19 июня на территории курорта «Роза Хутор».

