В Махачкале за пять месяцев убрали 584 брошенных автомобиля
Муниципальные службы дагестанской столицы обнаружили и ликвидировали 584 единицы заброшенного автотранспорта в рамках масштабной операции по благоустройству городских территорий, сообщили в мэрии Махачкалы.
Фото: мэрия Махачкалы
Городские власти Махачкалы в партнерстве с дорожной инспекцией и коммунальными предприятиями реализуют комплексную программу по ликвидации бесхозных транспортных средств. Разукомплектованные машины десятилетиями занимают парковочные места, блокируют движение муниципального транспорта и ухудшают визуальное восприятие городской среды.
Статистика пятимесячного периода 2026 года демонстрирует масштабы проблемы: специалисты зафиксировали 584 случая нарушения правил размещения автотранспорта. Владельцам проблемных машин направили официальные предписания о ликвидации правонарушений.
Результативность кампании составила 100 процентов: принудительному перемещению подверглись 187 машин, остальные 397 единиц собственники убрали добровольно.
Нормативную базу операции определяет постановление мэрии под номером 885, обновленная версия которого действует с октября 2025 года. Документ устанавливает трехступенчатый механизм: обнаружение нарушения, информирование владельца, принудительная эвакуация при отсутствии реакции.
Перемещение бесхозного транспорта осуществляется преимущественно в темное время суток для снижения дискомфорта добросовестных автовладельцев.
Городская администрация рекомендует собственникам неработающих машин проявлять инициативу и освобождать общественные территории до получения официальных требований. Игнорирование предписаний влечет финансовые затраты на ежедневное содержание автомобиля на специализированной площадке.
Жители дагестанской столицы могут информировать о выявленных нарушениях через автоматизированные сервисы и обратную связь в официальных мессенджер-каналах мэрии и градоначальника.
Программа нацелена на комплексное решение задач: эстетическое преображение городской среды и обеспечение транспортной безопасности.