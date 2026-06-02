В Махачкале за пять месяцев убрали 584 брошенных автомобиля

Муниципальные службы дагестанской столицы обнаружили и ликвидировали 584 единицы заброшенного автотранспорта в рамках масштабной операции по благоустройству городских территорий, сообщили в мэрии Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Махачкалы Фото: мэрия Махачкалы

Городские власти Махачкалы в партнерстве с дорожной инспекцией и коммунальными предприятиями реализуют комплексную программу по ликвидации бесхозных транспортных средств. Разукомплектованные машины десятилетиями занимают парковочные места, блокируют движение муниципального транспорта и ухудшают визуальное восприятие городской среды.

Статистика пятимесячного периода 2026 года демонстрирует масштабы проблемы: специалисты зафиксировали 584 случая нарушения правил размещения автотранспорта. Владельцам проблемных машин направили официальные предписания о ликвидации правонарушений.

Результативность кампании составила 100 процентов: принудительному перемещению подверглись 187 машин, остальные 397 единиц собственники убрали добровольно.

Нормативную базу операции определяет постановление мэрии под номером 885, обновленная версия которого действует с октября 2025 года. Документ устанавливает трехступенчатый механизм: обнаружение нарушения, информирование владельца, принудительная эвакуация при отсутствии реакции.

Перемещение бесхозного транспорта осуществляется преимущественно в темное время суток для снижения дискомфорта добросовестных автовладельцев.

Городская администрация рекомендует собственникам неработающих машин проявлять инициативу и освобождать общественные территории до получения официальных требований. Игнорирование предписаний влечет финансовые затраты на ежедневное содержание автомобиля на специализированной площадке.

Жители дагестанской столицы могут информировать о выявленных нарушениях через автоматизированные сервисы и обратную связь в официальных мессенджер-каналах мэрии и градоначальника.

Программа нацелена на комплексное решение задач: эстетическое преображение городской среды и обеспечение транспортной безопасности.

Станислав Маслаков