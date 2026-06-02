Медианная зарплата для сезонных работников в Новороссийске составила 80 тысяч рублей

В преддверии летнего курортного сезона работодатели прибрежных городов Краснодарского края остаются заинтересованы в сезонном персонале. По данным hh.ru, предоставленным «Ъ-Кубань», в мае 2026 года наибольшее число вакансий было размещено в Сочи — более 3,3 тыс., что соответствует 13% от общего объема предложений о работе в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Новороссийске за отчетный период было опубликовано свыше 1,8 тыс. вакансий, в Анапе — более 1,1 тыс., в Геленджике — около 900, в Туапсе — свыше 300.

Самые высокие медианные зарплатные предложения среди курортных городов зафиксированы в Сочи, где работодатели готовы платить в среднем 83,4 тыс. руб. В Геленджике этот показатель составил 82,4 тыс. руб., в Новороссийске — 79,8 тыс. руб., в Анапе — 76,8 тыс. руб., в Туапсе — 73,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал со ссылкой на данные «Авито Работы», что весной 2026 года наиболее заметный рост числа сезонных вакансий в Краснодарском крае пришелся на гостиничный бизнес и туристическую отрасль. По сравнению с зимним периодом количество таких предложений увеличилось на 171%, а средний уровень заработной платы в сегменте достиг 73,3 тыс. руб. в месяц.

Вячеслав Рыжков