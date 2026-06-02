Чаще всего краснодарцы оставляют чаевые в заведениях общепита

Жители Краснодара чаще всего оставляют чаевые в заведениях общественного питания. Согласно исследованию сервиса SuperJob, регулярно поощряют персонал ресторанов, баров и кафе 31% опрошенных, еще 42% делают это время от времени.

На втором месте по распространенности чаевых оказалось такси: постоянно доплачивают водителям 8% респондентов, еще 37% оставляют чаевые периодически. Курьерам регулярно дают дополнительное вознаграждение 6% участников опроса, а еще 32% делают это иногда.

В парикмахерских и салонах красоты чаевые на постоянной основе оставляют 8% краснодарцев, периодически — 20%. Аналогичная доля респондентов поощряет сотрудников автозаправочных станций и автомоек: 6% делают это всегда, 20% — время от времени. В гостиницах и отелях чаевые регулярно оставляют 5% опрошенных, еще 19% прибегают к такой практике периодически.

Самые крупные суммы дополнительного вознаграждения жители Краснодара оставляют в гостиницах — в среднем 500 руб. В ресторанах, барах и кафе размер чаевых составляет около 300 руб., в салонах красоты и парикмахерских — 250 руб. На автозаправках и автомойках средний размер чаевых достигает 150 руб., тогда как водителям такси и курьерам обычно оставляют около 100 руб.

Опрос проводился среди экономически активного населения города.

