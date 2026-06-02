В строительство городского курорта «Термолэнд» в Ставрополе вложат 5,6 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство акватермального комплекса «Семейный городской курорт «Термолэнд — парк Ставрополь» составляет 5,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Кроме того, в городе завершается строительство досугово-развлекательного центра «Атриум». Реализация проекта позволит создать в городе 300 рабочих мест. «Подрядчики уже возвели несколько этажей здания, провели коммуникации, отделали фасады и занимаются возведением внутренних помещений»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева