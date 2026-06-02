Мусоровоз насмерть задавил водителя из-за забытого ручника

В поселке Памир Всеволожского района Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту несчастного случая с 50-летним водителем мусоровоза. Инцидент произошел 1 июня в 11:44 на улице Кремлевской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина оказался зажат между забором и автомобилем

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мужчина оказался зажат между забором и автомобилем

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель КАМАЗа вышел из кабины для погрузки пухто (специализированный мусорный контейнер), не задействовав ручной тормоз. Транспортное средство пришло в движение. Мужчина оказался зажат между забором и автомобилем. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая