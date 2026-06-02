В рейтинге благосостояния семей среди регионов страны Удмуртия на 25-м месте

Удмуртия заняла 25-е место среди регионов РФ в рейтинге благосостояния семей в 2025 году, пишет «РИА Новости». После необходимых расходов в семьях с двумя детьми в республике свободными оставалось 47,3 тыс. руб. С одним ребенком — 65,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В исследовании учитывался расчет совокупного дохода двух работающих родителей со средними по региону зарплатами, из которого вычитались расходы на прожиточный минимум всех членов семьи.

Для сравнения, на первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ с остатком средств в семьях с двумя детьми — 141 тыс. руб., в семьях с одним ребенком — 163 тыс. руб. Замыкает рейтинг Ингушетия, где ячейки общества с двумя детьми остаются в минусе на 13 тыс. руб. С одним — в плюсе на 6 тыс. руб.