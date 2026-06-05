Владимир Гапонько — директор по операционной эффективности—начальник Департамента экономики, член правления ОАО РЖД.

Образование

2001 год — Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), специальность «финансы и кредит».

2004 год — кандидат экономических наук.

2017 год — Executive MBA Чикагского университета (The University of Chicago Booth School of Business).

Профессиональный опыт и достижения

После института в 2001 году пришел на Московскую железную дорогу заниматься внедрением модуля контроллинга SAP R/3.

В 2002 году перешел в Ernst & Young, где провел восемь лет, возглавив группу по работе с транспортным сектором.

В РЖД вернулся в 2010 году и возглавил Департамент управленческого учета и отчетности. С 2017 года возглавляет Департамент экономики ОАО РЖД, с 2020 года в ранге директора по операционной эффективности входит в состав правления компании. В сферу его ответственности входят вопросы повышения операционной эффективности и производительности труда, бюджетирования и планирования производства и затрат, управленческого учета и корпоративной аналитики, системы КПЭ и мотивации менеджмента.

Главный результат последних лет — реализация долгосрочной программы повышения операционной эффективности РЖД на 2019–2025 годы с финансовым эффектом в 325 млрд руб.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отец троих детей, активный участник развития благотворительности в спорте, ультрамарафонец, член совета правления благотворительного фонда «Жизнь как чудо», помогающего детям с заболеваниями печени.