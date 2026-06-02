Земля инвестора «Чистого Дона» подорожала на торгах на 75 млн рублей

В Ростове-на-Дону земельный участок инвестора проекта «Чистый Дон» — ЗАО «АБВК-эко», повторно выставили на торги за 144,4 млн руб. С момента предыдущего аукциона в 2025 году лот подорожал на 75 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно заявке на торги, площадь земельного участка, предназначенного для строительства зданий и сооружений, составляет 30 тыс. кв. м. Участок расположен в промышленной зоне «Заречная» на ул. 1-я Луговая. В состав единого лота также входят два бетонных фундамента площадью 12,3 кв. м, 18,5 кв. м и два фундамента по 426,4 кв. м. каждый.

Заявки на торги принимаются до 26 июня 2026 года. Шаг аукциона — 4,2 млн руб., размер задатка — 28,5 млн руб.

ЗАО «АБВК-эко» решением Арбитражного суда Ростовской области признано банкротом в сентябре 2016 года по требованию самого предприятия.

Компания «АБВК-эко», которая выступила исполнительным инвестором проекта «Чистый Дон», была создана в 2008 году. Инициатором этого проекта стала управляющая компания АО «Ростовводоканал» — АО «Евразийский». В рамках проекта планировалось построить в Ростове блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, который был запущен в 2013 году, и комплекс для повторного использования вод, отфильтрованных на очистных сооружениях.

Общая стоимость этих объектов превышала 1 млрд руб., и их планировалось завершить к 2017 году. Также в проекте значилось строительство завода по сжиганию илового осадка в левобережной части Ростова, который оценивался в 2,2 млрд руб. Однако это направление было прекращено в 2024 году из-за банкротства подрядной компании Hager+Elsasser, имеющей немецкие корни.

«АБВК эко» получила от Правительства РФ субсидии на 10,8 млн руб. Эти средства предназначены для погашения процентов по кредитам и финансирования проекта. По информации, предоставленной «Ростовводоканалом» весной 2025 года, общая сумма финансирования проекта «Чистый Дон» составляла 4,9 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд руб. — средства компании «АБВК-эко», 1 млрд руб. — Инвестиционного фонда Российской Федерации, 1,5 млрд руб. — бюджета Ростовской области, еще 466,3 млн руб. — городского бюджета.

По данным портала kartoteka.ru, ЗАО «АБВК-эко» зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредитель — «Велено Бизнес ЛТД» (Виргинские острова). Уставный капитал — 10 млн руб.

