Удмуртия покажет перепечи, кофе и ледяной трон на международном форуме

Удмуртия представит свой туристический потенциал на международном форуме «Путешествуй!» (0+), который пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня. Регион представят сразу на двух площадках: покажут стенд «Путешествуй по Удмуртии» на территории выставочных экспозиций и презентацию города Глазова в госкорпорации «Росатом». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Фото: пресс-служба главы и правительства

На стенде установят ледяной трон Тол Бабая. Сам герой удмуртских легенд пригласит посетителей на фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+), который пройдет в Удмуртии зимой. Напомним республика считается родиной пельменей — само слово произошло от удмуртского «пельнянь» («хлебное ушко»).

В центре экспозиции — деревянная изба с двумя дровяными печами. В них каждый день будут печь перепечи, которые гости смогут попробовать. К национальному блюду предложат удмуртский кофе — Ижевск позиционирует себя как кофейная столица России.

Ежедневно на стенде будет выступать фольклорный ансамбль «Пинал даур» с песнями, танцами и обрядами. Коллектив также выступит на большой сцене ВДНХ. Кроме того, гостям предложат VR-экскурсию по республике: в очках виртуальной реальности можно увидеть главные достопримечательности, природу и культурные объекты региона.

На стенде «Росатома» 11 июня пройдет презентация Глазова. Республиканская маслодельня «Тыква» проведет дегустацию, а 12 июня на этой же площадке местный бренд одежды «К10» представит этноколлекцию.

В 2025 году площадки международного форума «Путешествуй!» посетили 500 тыс. жителей России и других стран. Мероприятие является одним из ключевых в российской туриндустрии. Это основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников.