На Ямале семьи начнут получать маткапитал на 1 млн рублей за третьего ребенка

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в два раза повысили сумму регионального материнского капитала за третьего ребенка — теперь семьи смогут получить 1 млн руб., сообщили в окружном правительстве. Мера распространяется на детей, которые родились после 1 января 2026 года.

Одними из первых получателей сертификата после рождения третьего ребенка стали Илья и Алина Дубины из Салехарда. «Анита в сентябре пойдет в первый класс, Захару два года, а в начале мая в дружной семье появилась дочь Злата. Вместе пара почти десять лет, любят спорт, приучают к нему детей, путешествуют и строят свое северное счастье. С получением маткапитала планируют расширяться — купить квартиру побольше»,— рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Потратить деньги маткапитала ямальцы смогут по двум ключевым направлениям. Первый — покупка квартиры в многоквартирном доме, приобретение, строительство или ремонт частного дома или дома блокированной застройки. Средства также могут быть направлены на погашение ипотеки. Недвижимость должна приобретаться на территории Ямала. Во втором случае деньги можно направить на оплату медицинских услуг для любого члена семьи в медучреждениях по всей России и за рубежом.

С начала года около 500 семей ЯНАО впервые стали многодетными. Сейчас в регионе каждая четвертая семья является многодетной, а каждый четвертый житель округа это ребенок. По коэффициенту рождаемости Ямал уступает только Чечне и Тыве. Больше всего многодетных семей проживают в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.

Ирина Пичурина