В Адыгее подводят итоги паводков и подсчитывают убытки

Ливневые паводки затронули все города и районы республики, но больше всего пострадали Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В минувшие дни в Адыгее выпал большой объем осадков, вызвавший серьезные паводки.

В общей сложности на территории республики вода зашла почти в 150 домовладений и около 400 участков. Практически отовсюду она уже откачана. Сейчас предстоит оперативно восстановить пострадавшую инфраструктуру. Власти готовят документы для частичной выплаты компенсаций пострадавшим.

«Перед главами территорий поставил задачу находиться вместе с людьми, делать все необходимое для помощи людям и скорейшей нормализации жизни в населенных пунктах»,— написал Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Сейчас власти продолжают вести круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. По их данным, ситуация пока остается «напряженной, но контролируемой». По прогнозу погоды, в ближайшие дни серьезных осадков в республике не ожидается. Тем не менее в муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.

По ситуации в сельском хозяйстве из-за подтоплений и переувлажнения почвы в Адыгее ранее был объявлен режим ЧС. Сейчас власти прорабатывают варианты помощи аграриям.

Михаил Волкодав