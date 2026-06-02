Жителя Боковского района будут судить за стрельбу в подростка

В суд передано дело в отношении 67-летнего жителя Боковского района, обвиняемого в причинении вреда здоровью 15-летнему подростку (п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Согласно данным следствия, 25 марта текущего года мужчина находился в своем доме в станице Каргинская. Он увидел двух подростков и предположил, что они бросали камни по крыше его гаража. Чтобы напугать детей, обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки и попал в одного из подростков. «В результате полученного ранения потерпевший обратился за медицинской помощью, где ему была проведена хирургическая операция по извлечению инородного тела из брюшной полости»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева