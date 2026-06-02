Белоруссия нарастила продажи бензина на петербургской бирже в 26 раз за год

Объем продаж белорусского автомобильного бензина на Санкт-Петербургской бирже в мае 2026 года достиг 23,64 тыс. тонн — это в 26 раз больше, чем в мае 2025-го (0,9 тыс. тонн). По сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 16,6%, сообщает ТАСС.

Увеличение продаж связано с расширением межгосударственных договоренностей в сфере энергетики

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Увеличение продаж связано с расширением межгосударственных договоренностей в сфере энергетики

Резкое увеличение поставок связывают с расширением межгосударственных договоренностей в топливной сфере. СПбМТСБ остается главной площадкой для торговли нефтепродуктами на внутреннем рынке РФ.

Кирилл Конторщиков