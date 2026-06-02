Акционеры БМК решили не объявлять дивиденды по итогам года

АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу компаний «Мечел») воздержалось от выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Такое решение приняло общее собрание акционеров предприятия.

24 апреля совет директоров БМК рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды. Отказ от распределения прибыли связан с убытками компании, которые по итогам прошлого года составили около 3,3 млрд руб. при выручке более 25,9 млрд руб.

2024 год БМК закончил с чистой прибылью 973,2 млн руб., однако и по его итогам дивиденды не выплачивались.

Идэль Гумеров