В Севастополе поправили порядок предоставления земли участникам СВО

Власти Севастополя привели правила предоставления земли участником СВО к единому федеральному стандарту. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Депутаты Заксобрания Севастополя единогласно проголосовали за поправки в городской закон о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. Их цель – привести городское законодательство к единому федеральному стандарту, который сегодня действует уже в большинстве регионов России, в том числе в Крыму и на Кубани.

Теперь эта мера поддержки будет предоставляться в соответствии с рекомендациями, изложенными в распоряжении президента РФ.

В частности, согласно новому порядку, земельные участки или выплаты взамен них будут предоставляться военнослужащим и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.

Одним из условий получения земли или заменяющей его выплаты для участников СВО станет регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов их семей это требование распространяться не будет.

Денежную выплату взамен участка (1 млн руб.) в первую очередь будут получать участники СВО, получившие инвалидность 1-й или 2-й группы вследствие ранения, а также семьи погибших участников СВО.

Те, кто уже стоит в очереди на получение участка или единовременной выплаты в соответствии с ранее принятыми решениями, получат полагающееся.

