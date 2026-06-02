В Пятигорске число отравившихся в кафе выросло до 50 человек

Число госпитализированных после массового отравления в кафе Пятигорска достигло 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в миинздраве Ставропольского края.

30 мая мэр города Дмитрий Ворошилов объявил о вспышке острой кишечной инфекции. Первоначально в медицинские учреждения поступили девять человек. После происшествия муниципальные власти приняли решение о закрытии заведения.

Роспотребнадзор обнаружил маркеры сальмонеллы у пациентов, доставленных в больницы. По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело.

Мария Хоперская

