В Дагестане завершили расследование дела о незаконной пластической хирургии
Следственное управление СК России по Дагестану завершило расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в оказании небезопасных косметологических услуг. Женщине инкриминируются преступления по статье 238 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, обвиняемая организовала платные услуги пластической хирургии и косметологии в Махачкале, не имея медицинского образования, сертификата специалиста и лицензии на медицинскую деятельность.
В арендованном помещении медицинского центра она выполняла хирургические косметологические вмешательства, включая липосакцию и липофилинг. Процедуры проводились с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, вне предусмотренных условий и без необходимого послеоперационного наблюдения.
Одной из пациенток был причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина проходила длительное лечение в медучреждениях. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую связь между наступившими последствиями и оказанными услугами.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.