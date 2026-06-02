В Дагестане завершили расследование дела о незаконной пластической хирургии

Следственное управление СК России по Дагестану завершило расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в оказании небезопасных косметологических услуг. Женщине инкриминируются преступления по статье 238 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемая организовала платные услуги пластической хирургии и косметологии в Махачкале, не имея медицинского образования, сертификата специалиста и лицензии на медицинскую деятельность.

В арендованном помещении медицинского центра она выполняла хирургические косметологические вмешательства, включая липосакцию и липофилинг. Процедуры проводились с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, вне предусмотренных условий и без необходимого послеоперационного наблюдения.

Одной из пациенток был причинен вред здоровью средней тяжести. Женщина проходила длительное лечение в медучреждениях. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую связь между наступившими последствиями и оказанными услугами.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Мария Хоперская