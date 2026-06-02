Жительница Новороссийска избила семилетнего ребенка на площадке

В Новороссийске неизвестная женщина напала на семилетнего мальчика на детской площадке. Ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вечером 1 июня в отдел полиции Южного района поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что на ее племянника напала неизвестная, которая нанесла ему телесные повреждения. В результате инцидента мальчика доставили в медицинское учреждение.

В социальных сетях отмечают, что это не первый случай нападения на детей со стороны этой жительницы Новороссийска. Пользователи пишут, что в районе происшествия живут мать и дочь, которые регулярно избивают чужих детей во дворе.

Полицейские опросили участницу и свидетелей происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам разбирательства действиям женщины дадут правовую оценку.

