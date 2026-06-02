На юге внесли предложения в проект трехстороннего соглашения о социальном партнерстве

На юге России необходимо повышать уровень антитеррористической безопасности и защищенности работников предприятий от атак БПЛА, улучшать условия труда на производстве, внедрять инструменты национальной системы квалификации, усиливать партнерство между бизнесом и образованием. Эти и другие вопросы обсудили участники заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Южного федерального округа, которое 29 мая состоялось в Ростове-на-Дону.

В заседании участвовали представители восьми регионов ЮФО и вновь присоединившихся территорий. В докладах собравшихся отмечалась необходимость внесения предложений в трехстороннее соглашение между работодателями, профсоюзами и органами власти ЮФО на 2027–2029 годы, поскольку истекает срок действующего соглашения. Сейчас идет работа над новым документом.

Участники встречи высказали ряд действительно важных предложений. Так, председатель Краснодарского регионального отделения РСПП Виктор Бударин считает, что современное производство не может обойтись без внедрения роботизированных технологий. «В условиях глобальных вызовов и стремления к технологическому суверенитету роботизация становится жизненно необходимой. Она открывает новые возможности для развития бизнеса, позволяет сократить затраты и повысить качество продукции»,— подчеркнул господин Бударин.

Президент Союза работодателей Ростовской области и председатель Совета директоров ООО «Каменскхимволокно» Владимир Лакунин рекомендует руководителям совместно с профсоюзами внести в коллективные договоры положение о защите прав работников при угрозе их жизни и здоровью, оплате и соцгарантиях при травмировании в ходе беспилотных и ракетных атак, в полном соответствии с трудовым законодательством.

Проект нового соглашения будет представлен на следующем заседании Трехсторонней комиссии, которое планируется провести в октябре 2026 года в Калмыкии.

