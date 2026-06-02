На Ставрополье работодатели не доплатили иностранным специалистам 250 тысяч рублей

Полиция Ставропольского края выявила нарушения миграционного законодательства в трех организациях, которые привлекали иностранцев как высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выяснилось, что два работодателя оформили иностранным гражданам разрешения на работу по категории высококвалифицированный специалист, однако не выполнили одно из основных условий такого статуса. По действующему законодательству, таким сотрудникам необходимо выплачивать не менее 250 тыс. руб. в месяц. Фактически это требование соблюдено не было.

В отношении всех работодателей, допустивших нарушения, приняты решения о запрете привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.

