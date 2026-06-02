Ростовские таможенники нашли на турецком судне 23 тонны контрафактного топлива

Ростовские таможенники совместно с пограничниками ФСБ обнаружили на турецком теплоходе в порту Азов 23 тонны незадекларированного топлива, превышающего заявленное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовская таможня Фото: Ростовская таможня

Судно прибыло из турецкого порта Эрегли в Азовский морской порт для прохождения таможенных процедур. При проверке сотрудники таможни выявили расхождения между фактическим объёмом горючего и данными, представленными перевозчиком. В топливных емкостях находилось на 23 тонны больше топлива, чем было задекларировано.

«По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщил начальник таможенного поста Морской порт Азов Виктор Кирдеев.

Мария Хоперская