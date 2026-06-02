В ДТП под Ижевском пострадали пять человек, включая ребенка

В Завьяловском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в котором пострадали пять человек, включая пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: Управление Госавтоинспекции по Удмуртии

1 июня около 21:00 на 17-м км дороги Ижевск—Ува 45–летняя водитель «Фольксваген Тигуан», не соблюдая безопасную дистанцию, врезалась в двигавшийся впереди автомобиль «Лада Калина» под управлением 36–летнего мужчины. После столкновения отечественный автомобиль съехал в кювет.

Пять человек получили травмы: четыре пассажира авто «Лада Калина», в том числе пятилетний ребенок, и 48–летний пассажир автомобиля «Фольксваген Тигуан».

Карина Пырина