В Дагестане началось строительство ковроткацкого комплекса за 1,2 млрд рублей

В Дагестане началось строительство современного производственно-складского комплекса ковров и ковровых изделий. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.

Общий объем вложений составляет 1,2 млрд руб. Финансирование разделено поровну: 600 млн руб. — собственные средства компании, ещё 600 млн руб. — заемные. На данный момент освоено 245,79 млн руб. Из этой суммы 45,79 млн руб. составляют собственные средства, 200 млн руб. — заемные.

Инвестором выступает ООО ДТЕКС, которое зарегистрировали в Каспийске в 2024 году с уставным капиталом 80 млн руб. Компания получила статус резидента индустриального парка Уйташ, где разместят производственные мощности предприятия.

