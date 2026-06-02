Выступления Сергея Шнурова исключили из программы ПМЭФ-2026

Запланированные выступления Сергея Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме не состоятся. Музыкант должен был появиться на нескольких площадках, включая закрытый прием в Новой Голландии и сцену в Никольских рядах. По данным «Фонтанки», гонорар за каждый концерт составлял 20 млн рублей.

Сергей Шнуров планировался хедлайнером площадки Т-Двор

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шнуров планировался хедлайнером площадки Т-Двор

Господин Шнуров планировался хедлайнером площадки Т-Двор 5 июня и участником мероприятия системы международных расчетов А7 4 июня. Однако 1 июня сразу несколько инсайдеров сообщили об отмене всех выступлений. Причины не раскрываются. Официальных комментариев от организаторов и представителей артиста пока не поступало.

Кирилл Конторщиков