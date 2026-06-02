3 июня в Удмуртии ожидается туман и ухудшение видимости до 500 метров

Утром и днем 3 июня местами по Удмуртии ожидается туман и ухудшение видимости до 500 м. В течение всей недели по республике ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах осадки могут сопровождаться грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Ночью 3 июня температура воздуха составит до 13°С, днем — до 20°С. 4 июня в ночные часы ожидается до 13°С, в дневные столбик термометра поднимется до 24°С. 5 июня ночью прогнозируется до 15°С, днем — до 21°С.