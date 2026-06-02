Около 56% всех гостевых домов России сосредоточено на Кубани

Краснодарский край сосредоточил 56% всех гостевых домов России, зарегистрированных в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В региональный реестр включено свыше 4,9 тыс. объектов размещения категории «гостевой дом». Министерство экономического развития РФ устанавливало для Краснодарского края целевой показатель — внести в реестр данные о 4,7 тыс. гостевых домах. Плановый показатель выполнен на 104,5%.

Гостевые дома составляют 48% от общего числа средств размещения, расположенных на территории Краснодарского края.

Алина Зорина