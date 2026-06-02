Названа стоимость минимального образа выпускника на Кубани

Стоимость минимального набора одежды для выпускника на последний звонок в Краснодарском крае составляет около 7 тыс. руб. Такие данные предоставили «Ъ-Кубань» аналитики объединенной платформы Wildberries & Russ (RWB).

Специалисты RWB также рассчитали примерную стоимость образа в зависимости от региона. В минимальную комплектацию для юноши входят костюм, лента, рубашка, галстук и туфли. Такой набор обходится родителям от 6,8 тыс. руб. на Ставрополье, до 7 тыс. руб. на Кубани.

Наряд для девушки, включающий платье, гольфы, бант, туфли, блузку и форму для последнего звонка, стоит в среднем 7,3 тыс. руб. в Ставропольском крае и 9,3 тыс. руб. в Ростовской области.

В пресс-службе RWB добавили, что приобретение подарочных наборов как для самого виновника торжества, так и для классного руководителя увеличивает итоговую смету еще на 1–1,5 тыс. руб.

Наталья Решетняк