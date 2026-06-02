На Ставрополье количество ликвидаций медбизнеса в 2025 году почти удвоилось

В Ставропольском крае в 2025 году количество ликвидаций организаций в сфере медицинского бизнеса увеличилось на 80% в сравнении с 2024 годом — с 39 до 70 прецедентов. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».

По данным экспертов на 1 апреля 2026 года, в медицинской сфере работают 1574 коммерческих организаций. В сравнении с апрелем 2024 года количество участников рынка платных медуслуг в регионе выросло на 4,3% (или 65 компаний).

«Конкуренцию на медицинском рынке можно оценить как высокую, но фрагментированную. Крупные клиники, лидеры рынка сосредоточены в Ставрополе и Пятигорске, тогда как в малых городах качество услуг часто оставляет желать лучшего: устаревшее оборудование, ориентация на госквоты, слабый сервис. Именно здесь — зона роста для новых игроков»,— прокомментировала генеральный директор глазной клиники «Факт» Ольга Григорьева.

По ее наблюдениям, в Ставропольском крае происходит консолидация рынка медицинских услуг, растут сетевые проекты и активно заходят федеральные компании. «Начался процесс укрупнения игроков, и в ближайшие годы он продолжится. Конкуренция обострится, что будет способствовать повышению качества сервиса. Небольшие организации с низким уровнем услуг с рынка будут вытесняться»,— уверена эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», организации Ставропольского края в 2025 году платных медицинских услуг оказали на 23,7 млрд руб. Это на 18,7% больше, чем жители и гости региона потратили на медобследования и лечение в 2024 году. В физическом выражении объем оказанных медуслуг вырос на 1,1% год к году. Госзакупки в сфере медицины (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) превысили 22,5 млрд руб. по итогам 17,4 тыс. тендеров.

В 2026 году спрос на услуги частных медицинских клиник и лабораторий в Ставропольском крае сократился на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки вырос на 4% год к году — до 3347 руб.

Маргарита Синкевич