Посетители ресторанов и кафе из Ижевска в среднем оставляют на чай 450 рублей

Самые крупные чаевые опрошенные жители Ижевска оставляют в гостиницах — в среднем 510 руб. В ресторанах и кафе сумма вознаграждения находится на отметке 450 руб. Это следует из майского опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В салонах красоты клиенты в среднем оставляют 320 руб. На заправках и автомойках сумма скромнее — 140 руб. В такси принято добавлять к стоимости поездки около 130 руб. Меньше всего достается курьерам: в среднем им оставляют 100 руб.

Абсолютными лидерами по частоте поощрения персонала стали посетители ресторанов, баров и кафе: 27% опрошенных ижевчан признались, что делают это всегда, еще 43% — иногда. В такси всегда дают на чай 7% горожан, иногда — 35%. Курьеров стабильно вознаграждают 6% респондентов, периодически — 30%.

В индустрии красоты показатели скромнее: в парикмахерских и салонах всегда оставляют чаевые 9% опрошенных, иногда — 20%. Примерно так же ведут себя клиенты на автомойках и заправках: 8% и 24% соответственно. В гостиницах и отелях всегда поощряют персонал 8% респондентов, иногда — 20%.