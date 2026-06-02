Сергей Волков перешел из Водоканала в «Петербургскую сбытовую компанию»

Бывший гендиректор петербургского Водоканала Сергей Волков назначен руководителем АО «Петербургская сбытовая компания». Решение принял совет директоров 28 мая, к обязанностям он приступил 2 июня. Его место в Водоканале занял экс-глава ПСК Виталий Пирогов — компании фактически обменялись руководителями, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Волков возглавлял Водоканал с 2022 года

Фото: https://topspb.tv Господин Волков возглавлял Водоканал с 2022 года

Сергей Волков возглавлял Водоканал с 2022 года. Пирогов, руководивший ПСК до марта 2026 года, после ухода работал заместителем директора Водоканала, а с 1 июня стал его гендиректором.

Кирилл Конторщиков