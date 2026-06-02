Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пострадавшие при обрушении балкона в школе Севастополя выписаны из больницы

Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после обрушения балкона в школе №13 в Севастополе, выписали из медицинского учреждения. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один несовершеннолетний пока остается в Российской детской клинической больнице в Москве. Он находится в стабильном состоянии, в сознании, получает всю необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел 20 мая в школе №13 в Каче, когда обрушился конструктивный элемент здания — козырек, который долгие годы использовался как балкон. Конструкция не выдержала нагрузки в момент, когда на нее вышли выпускники. В результате падения дети получили травмы различной степени тяжести.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд