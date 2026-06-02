Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на полеты по соображениям безопасности

Аэропорт Пулково перешел на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с властями. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Информацию о статусе рейсов рекомендуют отслеживать на онлайн-табло и у авиакомпаний.

Кирилл Конторщиков