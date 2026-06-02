Жителя Ставрополя обвинили в финансировании экстремистской организации

Сотрудники ФСБ и МВД по Ставропольскому краю выявили 29-летнего местного жителя, который через интернет перевел деньги на счет запрещенной в России экстремистской организации. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что фигурант осуществлял финансирование экстремистской структуры. По данным правоохранителей, ставрополец через интернет перечислил денежные средства на счет организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

В отношении жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Расследование продолжается.

Мария Хоперская