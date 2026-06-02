На Ставрополье директора оштрафовали за незаконный прием экс-чиновника

Георгиевская межрайонная прокуратура оштрафовала директора образовательной организации за нарушение антикоррупционного законодательства. Руководитель получил административное наказание в размере 20 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура выяснила, что в образовательную организацию был принят на работу бывший муниципальный служащий администрации Георгиевского округа. После заключения трудового договора с экс-чиновником руководитель учреждения не направил обязательное уведомление о трудоустройстве в адрес прежнего работодателя сотрудника, что противоречит требованиям закона.

Прокурор возбудил административное дело против директора по статье 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения дела должностное лицо привлекли к ответственности.

Мария Хоперская